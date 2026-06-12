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Funcionarios del CICPC detuvieron en Palo Verde, estado Miranda, a Yandel Eduardo Olimpo Hernández, de 18 años, por su presunta vinculación con una red de extorsión a comerciantes en Petare.

El aprehendido pertenecía al grupo delictivo «Jhon Ponce», el cual mantenía azotados a los trabajadores formales e informales de la zona.

Detenido por extorsión a comerciantes en Petare

Las investigaciones determinaron que al menos 20 comerciantes del barrio José Félix Ribas recibían llamadas intimidatorias y amenazas de muerte donde se les exigían altas sumas de dinero en divisas para poder operar.

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Según el reporte, el joven era el encargado de distribuir mensajes amenazantes de los líderes de la banda y de recaudar el dinero en efectivo.

Durante el procedimiento de captura se incautaron dólares en efectivo y un teléfono celular, quedando el caso a la orden del Ministerio Público.

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