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Caracas: Vehículo volcó frente a la Plaza Altamira

By Lubin Molero
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Choque frente a la Plaza Altamira
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un choque registrado al final de la tarde de este viernes dejó un saldo de tres personas lesionadas frente a la Plaza Altamira de Chacao.

Un vehículo particular perdió el control y terminó volcado sobre la vía pública en la avenida Francisco de Miranda.

Choque frente a la Plaza Altamira

El siniestro vial provocó una fuerte retención vehicular en el sector mientras los cuerpos de seguridad restringían el acceso.

Comisiones de la policía municipal, Protección Civil y personal paramédico se presentaron en el lugar del incidente.

Se pudo conocer mediante una publicación del alcalde de la entidad que brindaron los primeros auxilios a las víctimas y se gestionó el posterior traslado de los heridos hacia centros asistenciales cercanos.

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