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El empresario tecnológico Elon Musk se consagró este viernes como el primer trillonario del mundo tras la salida oficial de su compañía aeroespacial, SpaceX, a la bolsa de valores de Nueva York.

La histórica Oferta Pública Inicial (OPI) disparó el patrimonio neto personal del magnate por encima de la mítica cifra de los 1,1 billones de dólares.

Elon Musk primer trillonario

La cotización de las acciones de SpaceX bajo el símbolo “SPCX” en el índice Nasdaq cerró su primera jornada con un alza superior al 19%, alcanzando los 160,95 dólares por título. Este incremento elevó la valoración de mercado de la corporación por encima de los 2,1 billones de dólares.

De acuerdo con el índice en tiempo real de Forbes, la fortuna de Musk sumó más de 62.000 millones de dólares en pocas horas, impulsada por su participación del 42% en la firma espacial y sus activos en Tesla.

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