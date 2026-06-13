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La agenda cultural e histórica de Venezuela conmemora este sábado tres 13 de junio tres efemérides. Las fechas abarcan desde manifestaciones religiosas regionales y música, hasta el aniversario del nacimiento de uno de los fundadores de la República.

Efemérides del 13 de junio en Venezuela

En el estado Lara se ejecutan las actividades tradicionales en honor a San Antonio de Padua. La festividad se caracteriza por la realización del Tamunangue o Son de Negros, una expresión folclórica que integra elementos culturales indígenas, africanos y españoles.

La manifestación comprende siete sones dancísticos tradicionales que los devotos ejecutan al ritmo de instrumentos de cuerda y percusión como el cuatro y los tambores.

Día Nacional del Rock en Venezuela

La comunidad musical conmemora el Día Nacional del Rock, una fecha establecida en concordancia con el Festival de las Flores de la Autopista, efectuado el 13 de junio de 1970 en Prados del Este, Caracas.

Dicho concierto masivo al aire libre constituyó el primer gran encuentro de agrupaciones locales del género y es catalogado por investigadores como el punto de partida del movimiento contracultural en el país.

236 años del natalicio de José Antonio Páez

En el ámbito histórico se conmemoran 236 años del nacimiento del general José Antonio Páez, ocurrido en Curpa, estado Portuguesa, en 1790.

El prócer de la independencia lideró contingentes de caballería en los campos de Las Queseras del Medio y Carabobo. Posteriormente, desempeñó un rol central en la disolución de la Gran Colombia y asumió la primera magistratura de la República de Venezuela.

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