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La selección de Estados Unidos inició su participación en el Mundial 2026 con una victoria 4-1 vs Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El conjunto norteamericano resolvió el encuentro durante la primera mitad del compromiso, posicionándose provisionalmente en el primer lugar del Grupo D.

Estados Unidos vs Paraguay

El combinado de las Barras y Estrellas se adelantó tempranamente en el marcador gracias a un gol en contra del paraguayo Damián Bobadilla al minuto 7.

Posteriormente, el delantero Folarin Balogun amplió la ventaja local con un doblete anotado a los minutos 31 y 45+5 de la etapa inicial.

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En el segundo tiempo, la selección paraguaya descontó por intermedio de Gustavo Gómez al minuto 73, cortando una racha de 16 años sin marcar en citas mundialistas.

Sin embargo, el centrocampista estadounidense Giovanni Reyna selló la goleada definitiva en el tiempo de descuento (90+3′). La acción de este grupo se completará durante la jornada sabatina con el partido entre Australia y Turquía.

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