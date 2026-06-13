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Un hombre de 75 años, identificado como Pedro Benigno Arguinzones Díaz, murió a causa de un infarto agudo al miocardio cuando discutía con sus vecinos.

El suceso se registró en el sector Vista al Mar de la parroquia Carayaca, en el estado La Guaira. Por este hecho, las autoridades detuvieron al otro ciudadano involucrado en la disputa.

Discutía con vecinos y murió de un infarto

Las investigaciones del CICPC señalaron a Fleury Rahyl Escalona Lizcano, de 50 años, como el presunto agresor. De acuerdo con el reporte oficial, la discusión por problemas de convivencia escaló hasta los golpes, provocando que la víctima cayera al suelo.

Arguinzones fue trasladado de emergencia a la Clínica Popular Doctor Alfredo Machado, donde ingresó sin signos vitales. Comisiones de la policía regional arrestaron a Escalona en el sitio, quedando el caso bajo la jurisdicción del Ministerio Público para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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