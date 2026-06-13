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Gene Shalit, el legendario crítico de cine e histórico presentador de la cadena estadounidense NBC, muere en paz a los 100 años de edad.

La noticia fue confirmada por sus familiares directos, quienes no revelaron la causa exacta del deceso de la emblemática personalidad de Hollywood.

Muere a Gene Shalit con 100 años

Reconocible a nivel mundial por su característico bigote de morsa, su cabellera exuberante y sus constantes juegos de palabras, Shalit construyó una carrera brillante en el periodismo de espectáculos.

El comunicador ingresó como colaborador a tiempo parcial en el famoso programa «TODAY» en 1970, consolidándose a tiempo completo tres años después. Tras cuatro décadas dominando las pantallas con sus agudas reseñas cinematográficas, se retiró oficialmente de los medios de comunicación en el año 2010.

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