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Los Knicks de Nueva York se enfrentan esta noche 13 de junio a los Spurs de San Antonio en el Juego 5 de la Final de la NBA y buscan acabar con una sequía histórica.

Con la serie a su favor 3-1, el conjunto neoyorquino saltará a la cancha con el único objetivo de conseguir la victoria que los consagre campeones y ponga fin a más de cinco décadas sin levantar el trofeo de la liga.

Los Knicks buscan acabar con la sequía

Cada uno de los primeros cuatro compromisos se ha definido de forma dramática por una diferencia de cuatro puntos o menos en el último minuto de juego.

En el encuentro anterior, los Spurs desperdiciaron una ventaja de 29 unidades, permitiendo una remontada épica de los Knicks que selló OG Anunoby con una bandeja a falta de un segundo.

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Aunque la serie ha sido sumamente reñida, los dirigidos por Mike Brown buscarán sentenciar el campeonato en territorio texano para celebrar un título que se les niega desde el año 1973.

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