Compartir

El reconocido actor venezolano Édgar Ramírez se unirá al elenco principal de la segunda temporada de «Task», la aclamada serie dramática policial de la cadena HBO.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HBO Max Latinoamérica (@hbomaxlat)

La plataforma oficial de streaming confirmó que el intérprete tachirense asumirá un rol protagónico dentro de esta producción ambientada en Filadelfia.

Édgar Ramírez en serie de HBO

Ramírez encarnará a Miguel Contreras, un alto funcionario que se desempeña como subdirector de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El personaje es descrito como un hombre profundamente apegado a su familia que enfrentará severos dilemas morales, debatiéndose entre el cumplimiento del deber, la lealtad a los suyos y la culpa generada por un crimen.

El proyecto, creado por Brad Ingelsby, le permitirá al venezolano compartir set de filmación con figuras de la talla de Mark Ruffalo y Mahershala Ali, consolidando su gran momento internacional tras el reciente éxito obtenido en el largometraje francés «Emilia Pérez».

Tráiler Task primera temporada

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Discutía con los vecinos y murió de un infarto en La Guaira