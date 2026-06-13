EntretenimientoPortada

Édgar Ramírez se une a esta serie de HBO

By Lubin Molero
0
59
Édgar Ramírez en serie de HBO
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

El reconocido actor venezolano Édgar Ramírez se unirá al elenco principal de la segunda temporada de «Task», la aclamada serie dramática policial de la cadena HBO.

La plataforma oficial de streaming confirmó que el intérprete tachirense asumirá un rol protagónico dentro de esta producción ambientada en Filadelfia.

Édgar Ramírez en serie de HBO

Ramírez encarnará a Miguel Contreras, un alto funcionario que se desempeña como subdirector de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El personaje es descrito como un hombre profundamente apegado a su familia que enfrentará severos dilemas morales, debatiéndose entre el cumplimiento del deber, la lealtad a los suyos y la culpa generada por un crimen.

Édgar Ramírez en serie de HBO
Foto: Mahershala Ali y Mark Ruffalo

El proyecto, creado por Brad Ingelsby, le permitirá al venezolano compartir set de filmación con figuras de la talla de Mark Ruffalo y Mahershala Ali, consolidando su gran momento internacional tras el reciente éxito obtenido en el largometraje francés «Emilia Pérez».

Tráiler Task primera temporada

 

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Discutía con los vecinos y murió de un infarto en La Guaira

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaValencia la del Sur
Artículo anterior
Los Knicks buscan acabar hoy con una sequía de 53 años
Artículo siguiente
Presidenta (E) Delcy Rodríguez llama a participar en la Consulta Popular del 12-Jul
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes