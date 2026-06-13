La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, invitó a la población venezolana a participar en la próxima consulta popular el 12 de julio.

La mandataria en funciones, dijo sobre la consulta nacional que «las comunas están organizadas y en asambleas. A esta consulta se suman los condominios, por ello el llamado es a todo el pueblo a participar. La comunidad organizada tiene el verdadero sentir de los problemas del país».

Consulta Popular

La mandataria en funciones precisó que el pueblo debe «mantenerse organizado como un solo poder y a participar en el marco de la democracia participativa y protagónica».

Durante su visita este sábado 13 de junio, a la parroquia Altagracia de Caracas conoció las inquietudes y necesidades del pueblo de esta zona de Caracas, de las que refirió están haciendo revisión de los programas de acción social.