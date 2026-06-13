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Dos detenidos por estafa a comercios con «falsos captures» de pago

By Redacción Noticias24Carabobo
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solicitados por homicidio y estafa en Caracas y Aragua - venta ilegal medicamentos Anzoátegui - falsos captures de pago - Detenidos tres hermanos intento de homicidio

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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron desmantelar una red delictiva local, al arrestar a dos ciudadanos implicados en múltiples delitos de fraude financiero en el estado Bolivar.

Los detenidos quedaron identificados como Deivis Daniel Aguiar Marcano, de 32 años de edad, y Francisco Jeremías Ramos León, de 21 años.

Agentes adscritos a la Delegación Municipal Santa Elena de Uairén ejecutaron el procedimiento en la parroquia Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana del estado Bolívar.

De acuerdo con lo revelado por Douglas Rico, director del Cicpc en redes sociales, el método de operación de los delincuentes se basaba en el engaño visual y el aprovechamiento de la buena fe de los encargados de los locales.

 

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Por lo que, valiéndose de conocimientos avanzados en programas de edición gráfica y de fotografía, los detenidos alteraban de forma digital los montos, las fechas, los nombres y los números de referencia de capturas de pantalla de transacciones bancarias previas.

Posteriormente, acudían a diferentes establecimientos comerciales para adquirir diversos artículos de alto valor.

Al momento de cancelar, enviaban a los comerciantes los comprobantes de pago falsificados como supuesta garantía de que el dinero ya había sido transferido.

Una vez que los comerciantes entregaban la mercancía confiando en la veracidad del soporte digital, los estafadores huían, dejando un severo daño y perjuicio en el inventario y patrimonio financiero de las víctimas, quienes se daban cuenta del fraude horas después al revisar sus estados de cuenta reales.

Ambos aprehendidos quedaron puestos a la orden del Ministerio Público (MP).

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