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Reportaron sismo en varias partes del país con epicentro en Aroa

By Danny Valdiviezo
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sismo en varias partes - sismo en Aroa

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Danny Valdiviezo
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Un sismo en varias partes del país, reportaron a las 11:16 minutos de la noche, el mismo se sintió en estados como Carabobo, Aragua, Lara, Yaracuy entre otros. El anunció lo dio el Servicio Geológico Colombiano.

Funvisis informó que el mismo tuvo una magnitud de 4.2 y un epicentro de 29 km al noreste de Aroa y 36 km al norte de San Felipe, en el estado Yaracuy. Con una profundidad de 8.1 kilómetros. 

 

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Sismo en Aroa

En Valencia, habitantes de San Diego, Guacara, Los Guayos, además de Maracay, Cagua indicaron que sintieron el temblor.

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SourceServicio Geológico Colombiano
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