Compartir

Un sismo en varias partes del país, reportaron a las 11:16 minutos de la noche, el mismo se sintió en estados como Carabobo, Aragua, Lara, Yaracuy entre otros. El anunció lo dio el Servicio Geológico Colombiano.

Funvisis informó que el mismo tuvo una magnitud de 4.2 y un epicentro de 29 km al noreste de Aroa y 36 km al norte de San Felipe, en el estado Yaracuy. Con una profundidad de 8.1 kilómetros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Funvisis (@funvisis)

Sismo en Aroa

En Valencia, habitantes de San Diego, Guacara, Los Guayos, además de Maracay, Cagua indicaron que sintieron el temblor.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas