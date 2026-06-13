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Carabobo: GNB abre proceso de inscripción para Formación de Oficiales Asimilados

By Redacción Noticias24Carabobo
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Formación de Oficiales Asimilados GNB Carabobo

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Redacción Noticias24Carabobo
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La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) realiza un llamado a los profesionales universitarios de Carabobo a participar en el proceso de captación para el Curso Especial de Formación de Oficiales Asimilados (CEFOA), correspondiente al periodo 2026-2027.

Esta es una oportunidad estratégica para aquellos ciudadanos que deseen integrarse a las filas de este componente militar bajo la modalidad de asimilación.

Los aspirantes interesados deben cumplir con los requisitos establecidos, entre los cuales destaca tener una edad máxima de 32 años al momento de la postulación.

Para obtener detalles precisos sobre el cronograma de inscripciones, la documentación necesaria y los perfiles profesionales requeridos, se invita a los interesados a establecer contacto directo a través del número telefónico +58 412-3558854 donde recibirán la orientación necesaria para formalizar su proceso.

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SourceNota de Prensa
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