Compartir

Tres ciudades, tres escenarios y tres llenos totales marcaron el primer paso de ROA por Venezuela. El cantante boricua logró sold out en sus tres presentaciones: el 5 de junio en El Palacio de los Eventos de Maracaibo, el 6 de junio en Wynwood Park de Valencia y el 12 de junio en la Terraza del CCCT de Caracas.

De la mano de Tu Evento (@tueventopl) y FC Producciones (@fcproduccionesca), ROA reunió a más de 15 mil personas durante esta gira nacional, dejando una huella imborrable gracias a una puesta en escena cargada de energía y a la cercanía que mantuvo con sus seguidores en cada ciudad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Por su parte, las productoras cumplieron con lo prometido al público al ofrecer espectáculos de talla internacional, respaldados por una logística eficiente, una organización impecable y estrictas medidas de seguridad.

ROA en Venezuela

El cierre de la gira en Caracas reunió a más de 5 mil asistentes, quienes no dejaron de corear cada uno de los 22 temas que conformaron el repertorio de la noche.

El artista recorrió algunos de sus mayores éxitos dentro del reggaetón, el trap y el R&B, entre ellos “777”, “Petite”, “UuU”, “Déjà Vu”, “Falsas Promesas”, “Yogurcito”, “Reina” y por supuesto, de las más esperadas: “Fantasía”. Hay que resaltar que, en la capital, “El Lobo” hizo su entrada al ritmo de Canserbero y cerró esta última presentación con el icónico tema: “Venezuela”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Asimismo, ROA abrió espacio para el talento venezolano al invitarlos a compartir escenario con él. En Caracas, los encargados de acompañarlo fueron Junior Caldera y Yorghaki, quienes causaron sensación.

La noche estuvo marcada por la emoción, la euforia y la conexión entre el artista y sus seguidores, quienes además atendieron una de las peticiones más comentadas de la gira: asistir vestidos completamente de negro, al mejor estilo ROA. Sin duda, el exponente urbano se ganó el cariño de los venezolanos, quienes desde ya esperan su regreso al país.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas