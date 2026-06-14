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Fallece Jhony Heredia, el doble venezolano de Rubén Blades

By Redacción Noticias24Carabobo
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Jhony Heredia Rubén Blades

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El mundo de la salsa en Venezuela se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jhony Heredia, el destacado artista venezolano reconocido a nivel nacional e internacional como el doble de Rubén Blades.

El deceso del cantante se registró este sábado 13 de junio, apenas un día antes del esperado concierto de gala que tenía previsto ofrecer en los espacios de la Concha Acústica de Colinas de Bello Monte, ubicada en la ciudad de Caracas.

Jhony Heredia, doble de Rubén Blades

La noticia de su partida física fue difundida de manera oficial por las autoridades de la Alcaldía de Baruta mediante un comunicado institucional publicado en sus plataformas digitales.

Debido al trágico acontecimiento, el ente municipal dictaminó la suspensión inmediata del espectáculo musical gratuito programado para la noche de este domingo 14 de junio, en el cual Heredia planeaba interpretar los éxitos más icónicos del cantautor panameño ante miles de caraqueños.

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