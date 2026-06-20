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Los bates filibusteros ligaron 13 inatrapables ante el pitcheo capitalino. Marineros venció a Caciques de Distrito en el estadio José Bernardo Pérez con pizarra de 11×5 la noche del viernes 19 de junio de 2026.

En lo que fue la jornada 53 de la nave del Cabriales en la actual contienda y que se vio finalizada por la lluvia que hizo acto de presencia en la baja del octavo inning; por lo que ya era juego legal.

Carlos Durán puso adelante a la tropa Carabobeña en el segundo tramo con su primer cuadrangular de la campaña, por todo el centro del campo. Con el jugador Imanol Vargas en circulación.

Marineros venció a Caciques en Valencia

Las cosas se igualaron luego de que Dennis Ortega la sacara del parque con dos compañeros en base para colocar las cosas 3×2. César Idrogo ligó doble al left field, ante los envíos de Carlos Betancourt, que barrió las bases y amplió el electrónico a su favor 5 a 2, todo esto en el cuarto episodio.

Las cosas se igualaron en el capítulo siguiente con un imparable al center field para que José Sanabria pisara la goma y un batazo de dos bases de Bryant Flete; hizo que Carlos Sanabria y Durán colocaran la igualdad en la pizarra.

El Acorazado fabricó cinco en el sexto para tomar la delantera en el duelo. Todo comenzó con un elevado de sacrificio de Deivi Muñoz al jardín central para que Sanabria pasara por la registradora, Robert Pérez Jr. pegó imparable hacia la parte izquierda del parque.

Yanqui colaboró

Las bases estaban llenas y Yoel Yanqui ligó batazo de hit al patrullero derecho para que Durán y Pérez tocaran el home. Y una jugada de selección de Franyer Noria permitió que Edgardo Fermín entrara con el 10×5.

Un doble de Yanqui en el octavo amplió la diferencia 11×5 final. José Gerlado (2-0) ganó el duelo y Robert Colina (2-3) salió derrotado. Hoy sábado 20 de junio se efectuará una doble cartelera ante Centauros de La Guaira a las 3:00 de la tarde en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. La entrada a la Liga Mayor es libre.

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