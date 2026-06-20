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Con las miradas de todo el planeta fijas en el inicio de la Copa del Mundo 2026, la pasión por el fútbol ha alcanzado su punto más alto. Millones de aficionados llenan los estadios y debaten sobre las tácticas de sus selecciones favoritas en un torneo colosal impulsado por la tecnología moderna y el marketing global.

Sin embargo, en medio de esta fiebre mundialista, surge una pregunta nostálgica y obligatoria para los verdaderos amantes de la disciplina: ¿Cuándo y dónde se realizó el primer partido de fútbol en la historia?

Para encontrar la respuesta definitiva es necesario realizar un viaje en el tiempo de más de un siglo y trasladarse a los fríos terrenos de la Inglaterra victoriana. Aunque diferentes culturas antiguas —como los chinos con el cuju o los mayas con el juego de pelota— practicaban deportes similares que consistían en patear un esférico, el fútbol tal y como lo conocemos hoy, estructurado bajo un reglamento oficial, tuvo su certificado de nacimiento el 26 de diciembre de 1860.

El derbi más antiguo de la humanidad

Aquel histórico día de San Esteban (conocido en la cultura británica como el Boxing Day), se disputó el primer encuentro oficial entre clubes de fútbol del que se tenga registro en la historia de la humanidad. El partido enfrentó al Sheffield Football Club (fundado en 1857 y reconocido por la FIFA como el club más antiguo del mundo) contra sus vecinos del recién creado Hallam Football Club.

El escenario del compromiso fue el Sandygate Road, un modesto terreno ubicado en la ciudad de Sheffield que hoy en día ostenta el récord Guinness como el estadio más antiguo del planeta. El histórico partido culminó con una victoria de 2-0 a favor del Sheffield F.C., pero el resultado fue lo de menos; lo verdaderamente trascendental fue que se jugó bajo las denominadas «Reglas de Sheffield», un manuscrito pionero que introdujo por primera vez elementos universales como el uso del travesaño de madera, los saques de esquina y los tiros libres tras una infracción.

De un campo amateur a la escala global de 2026

Tres años más tarde de ese compromiso, en 1863, la recién fundada Football Association (FA) de Inglaterra unificó todos los criterios de juego en Londres, dando paso al nacimiento formal del fútbol moderno y separando de manera definitiva los caminos del fútbol y el rugby. Lo que comenzó como un pasatiempo amateur entre estudiantes y obreros ingleses para mitigar el frío invernal, evolucionó rápidamente hasta cruzar fronteras oceánicas, dando origen en 1930 a la primera Copa del Mundo en Uruguay.

Hoy, casi 166 años después de aquel mítico choque entre el Sheffield y el Hallam, el juego se ha transformado en una industria multimillonaria y en el fenómeno cultural y social más grande del planeta. Recordar que toda esta colosal maquinaria deportiva que disfrutamos de cara al Mundial de la FIFA 2026 comenzó con un puñado de entusiastas pateando un balón de cuero en un terreno embarrado de Sheffield, es el recordatorio definitivo de la magia eterna y la pureza del deporte rey.

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