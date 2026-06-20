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La misión Nevado Carabobo hoy 20 de junio estará en Naguanagua, en la urbanización La Granja en la ETR Simón Bolívar. Desde las 9:00 de la mañana estará activa la misión de las mascotas.

En horas de la mañana comenzará el operativo, con consultas, además de desparasitación como vacunas antirrábicas. Cortes de uñas a las mascotas y revisión como limpieza de oídos.

Misión Nevado Carabobo hoy 20 de junio

Todo lo que quieras preguntar acerca de las mascotas podrás consultarlo en este operativo de la misión Nevado. Así que puedes asistir con tu mascota al lugar antes mencionado como es conocido estos operativos se están haciendo en distintos puntos.

Esto con el fin de poder dar la mano amiga a las personas con sus mascotas. Recordemos que tener una mascota es una hermosa responsabilidad es por ello que la misión busca asesorar a las familias.

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