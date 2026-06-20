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Pasar más de ocho horas diarias frente a las pantallas de computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas se ha convertido en la norma para millones de profesionales y estudiantes en todo el mundo.

Esta constante exposición digital ha traído consigo una epidemia silenciosa pero molesta: el Síndrome Visual Informático (SVI). Síntomas como la resequedad ocular, el enrojecimiento, la visión borrosa al final del día y los dolores de cabeza tensionales son alarmas claras de que los músculos ciliares de nuestros ojos están agotados por el esfuerzo continuo de enfocar de cerca.

Regla 20-20-20

Para mitigar este impacto sin necesidad de abandonar nuestras herramientas de trabajo, la comunidad oftalmológica global recomienda aplicar de manera estricta un micro-hábito de ergonomía visual conocido como la regla 20-20-20.

El concepto es sumamente fácil de memorizar e integrar en cualquier flujo de trabajo o estudio: cada 20 minutos, una persona debe desviar la mirada de la pantalla durante al menos 20 segundos y enfocar un objeto que se encuentre a una distancia de 20 pies (aproximadamente unos 6 metros).

Ciencia detrás del método

La ciencia detrás de este método es puramente mecánica. Cuando miramos una pantalla de cerca, el ojo realiza un esfuerzo de acomodación constante y la frecuencia del parpadeo disminuye hasta en un 50%, lo que interrumpe la distribución natural de las lágrimas y reseca la córnea.

Al mirar hacia un punto lejano a seis metros durante veinte segundos, obligamos a los músculos oculares a relajarse por completo, reduciendo la fatiga acumulada.

Además, este breve descanso induce un parpadeo completo y natural que lubrica el ojo de forma inmediata. Implementar pequeños recordatorios digitales en Notion, usar alarmas en el teléfono o simplemente mirar por la ventana de la oficina cada veinte minutos es la estrategia más económica y efectiva para preservar la salud de tu vista en un mundo interconectado.

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