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Era el año 1945, Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos se reunió con el empresario Juan Terry Trippe. Dicha reunión era para impulsar lo que era el desarrollo de las naciones latinas.

Para esos años, Trippe era el presidente de la aerolínea Pan Am, es por ello que pensaron que eran tiempos de atraer a los dueños de empresas como turistas a estas naciones. Pero para ello se debía hacer una inversión en hoteles, esto en ciudades claves para el desarrollo del país.

Para la construcción del hotel que se construyó en La Viña, se conformó una institución llamada Junta Promocional Valencia. Los empresarios y gente de prestigio se encargaron de los créditos con el gobierno nacional en esos años.

El hotel que se construyó en La Viña

El hotel se afilió a Corpoturismo y su nombre original era Hotel Tacarigua, luego se entregó como una concesión a la empresa Intercontinental Hotels. Estos empezaron a operar dicho hotel. Y así se mantuvo por varias décadas.

El arquitecto Martín Vegas Pacheco, se encargó del diseño, este estaría en la urbanización La Viña. En 1967 era inaugurado por todo lo alto, el hotel tendría 161 habitaciones, desde su nacimiento era uno de los más lujosos.

La característica principal que este tendría sería la comodidad, además de tener una buena vista. El verde venezolano, donde además se combinaba con el cantar de los pájaros con una extraordinaria habitación.

Una referencia

En esos años el hotel recibió a empresarios, artistas, además de ser uno de los sitios de mayor lujo de la ciudad. Uno de los más concurridos, así fue el pasar de los años donde grandes artistas también visitaban el lugar.

Como se hospedaban en el, desde esos tiempos se volvió una gran referencia en nuestra ciudad. Ya décadas después el estado revocó la concesión y pasó a ser Hotel Venetur Tacarigua, luego Hotel Internacional.

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