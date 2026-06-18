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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó un sismo de magnitud 4 en Portuguesa en la zona de Biscucuy la noche del miércoles 17 de junio de 2026. Luego del primer sismo reportaron varias réplicas.

Dicho temblor se sintió en varias zonas del país, entre ellos los estados Carabobo, Lara, Aragua y Caracas. El mismo tuvo una magnitud de 4.5 grados en la Escala de Richter con una profundidad de 5.0 kilómetros.

El movimiento telúrico se reportó a las 9:23 minutos de la noche, con un epicentro de 15 kilómetros al sureste de Biscucuy. Hasta ahora no se han reportado daños en viviendas como en vialidad.

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Sismo de magnitud 4 en Portuguesa, reportó Funvisis

Luego del sismo de las 9:23 de la noche, Funvisis reportó al menos 10 replicas en Biscucuy y una en Guanare, capital del estado Portuguesa. Una a las 9:30 minutos de la noche de 3.0 y varias en el orden de los 2.9 grados.

El sismo fue reportado en otros estados como Cojedes en su capital San Carlos. Como en zonas del estado Mérida, además de Trujillo y otros estados. Esto debido a la profundidad que tuvo el primer sismo como sus réplicas.

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