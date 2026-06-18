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El tiempo hoy 18 de junio de 2026, nos indica que se espera nubosidad en gran parte del país en las primeras horas de la mañana. Se esperan chubascos al sur de Venezuela en los estados Bolívar y Amazonas.

A esta hora Se observa desarrollo nuboso dejando precipitaciones de variada intensidad algunas con descargas eléctricas en zonas de *Miranda; la Guaira y Distrito Capital con tendencia a afectar luego Aragua y Carabobo.

Sobre Venezuela prevalece cielo con nubosidad fragmentada en la mayor parte de su extensión, resaltando áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable; en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Miranda, la Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, oeste de Falcón, Guárico, Barinas, Apure, Portuguesa, los Andes y Zulia.

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Prevalece cielo con nubosidad fragmentada y algunas zonas con nubosidad parcial en la mayor parte del país; así mismo, se podrán presentar zonas nublabas asociadas a lluvias o chubascos, en partes de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Miranda, la Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, oeste de Falcón, Guárico, Barinas, Apure, Portuguesa, los Andes y Zulia.

El tiempo hoy 18 de junio en Venezuela según el INAMEH

Las altas temperaturas estarán entre 37 grados para hoy, en varias zonas, en un horario comprendido que va desde las nueve de la mañana y seis de la tarde. No se descartan lluvias en algunas zonas del país, específicamente en la región central.

Solo en el estado Mérida, se esperan horas de la madrugada y en sus zonas montañosas un clima de ocho grados. Mientras se esperan temperaturas frescas en las zonas de montaña de la región andina y centro del país.

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