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El té de jengibre con limón es una infusión rica en antioxidantes (gingeroles) que destaca por aliviar náuseas y reducir inflamaciones. Además de mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico.

Alivio de náuseas: Muy efectivo contra mareos y náuseas (incluyendo las matutinas durante el embarazo, siempre bajo supervisión médica).

Mejora digestiva: Estimula los jugos gástricos, reduce la hinchazón y ayuda a combatir el malestar estomacal y los gases.

Acción antiinflamatoria: Sus compuestos naturales alivian dolores musculares y dolencias inflamatorias como la osteoartritis.

Te jengibre con limón

Refuerzo inmunitario: Por sus propiedades antibacterianas y antimicrobianas, es un gran aliado para combatir infecciones respiratorias, resfriados y dolor de garganta.

Control glucémico y metabólico: Puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los niveles de colesterol LDL en sangre.

¿Cómo prepararlo?

Puedes hervir de 2 a 3 cm de jengibre fresco rallado en unos 200 mL de agua durante 5 a 10 minutos. Para mejorar el sabor, puedes añadir un chorrito de jugo de limón y una cucharadita de miel.

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