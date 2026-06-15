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Luego de perder por goleada ante Suecia ayer domingo, Túnez despidió a su director técnico en pleno Mundial de Fútbol 2026. Los suecos dominaron el juego a placer y vencieron con pizarra de 5×1.

Lo que hizo que la Federación Tunecina de Fútbol sustituyera a Sabri Lamouchi por considerar que el rendimiento del combinado fue pobre en su debut. Es por ello que despidieron hoy a Lamouchi.

Túnez despidió a su director técnico en pleno Mundial

La Federación de fútbol de ese país se reunió de emergencia y despidieron al entrenador. Como ya tienen uno listo para entrar. El cual tiene que ir armando las estrategias para el próximo encuentro. que será el 21 de junio ante Japón.

El entrenador no se esperaba el despido del combinado y se separó de la concentración apenas le dieron la noticia.

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