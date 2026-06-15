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El precio del dólar BCV hoy 15 de junio de 2026 nos indica que este se mantiene en la banda de los 580 bolívares. Informó el Banco Central de Venezuela el costo de hoy del dólar será de 587,40 bolívares y el euro 680,08 bolívares.

Para este martes, el dólar estará en 592,51 bolívares y el euro en 687,69 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro se mantiene en 4.340,81 dólares para hoy. Este indicador ha mostrado signos de aceleramiento nuevamente en su costo, este podría alcanzar los 4.400 pronto, este llegó a estar hace unos meses en cinco mil dólares.

Los precios del petróleo se desplomaron luego del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Este se encuentra a esta hora en un costo de 80,03 dólares por barril. Se espera que este comience a bajar más esta semana.

Se mantiene en recuperación el precio del bitcoin, el cual registra hoy un precio de 65.725,42 dólares, se sigue acercando a los 70 mil dólares. Este es uno de los indicadores más consultados en los últimos días.

Dólar BCV hoy 15 de junio de 2026, y lo que se sabe de las ventas de vehículos

Según data suministrada por el presidente de la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez), Eduardo Cáceres, al cierre de mayo de 2026 las ventas acumuladas fueron de 20.255 vehículos versus 12.306 unidades en el mismo lapso de 2025. “Estamos hablando de un crecimiento de 64,59%”, afirma el dirigente gremial.

La proyección de ventas de Cavenez al término de este año es de 50.000 unidades. En este orden de ideas, Cáceres indica que pondera que tal meta podría ser incluso superada. De alcanzar este objetivo, el número de vehículos vendidos sería el más elevado en la última década.

-¿Cómo ha respondido el mercado frente a la fuerte competencia entre las marcas tradicionales y la expansión de las marcas asiáticas?

-El mercado ha respondido satisfactoriamente. Creemos que una de las fortalezas de las 20 marcas que forman parte de Cavenez, tiene que ver con las gran variedad de modelos disponibles, lo que permite que el comprador pueda -a través de esta amplia segmentación de vehículos-, adquirir un carro con arreglo a su presupuesto y sus expectativas. La competencia de libre mercado es clave, para que el gran beneficiado sea el consumidor final. (Tomado de Banca y Negocios).

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