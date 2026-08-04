Compartir

Era una noche en una salsoteca en Valencia en abril de 2014, la salsa de Willie Colón sonaba duro en aquella pista. Una mujer de buen cuerpo sube a la pista ante la mirada de todos, sorprendidos… fue a bailar sola.

Un vestido negro cubría aquella figura de la sensual dama, la cual comenzó a bailar provocando que todos voltearan a verla. El tema Gitana sonaba con fuerza mientras todos subían a la pista a hacerle la rueda…

Además de las miradas, habían reclamos de las otras mujeres a sus parejas por las miradas a la mujer de cabello largo… negro como la noche. ¿Quién es ella?, mientras el hombre de la barra de la salsoteca… solo dijo… “ella viene a veces para acá”.

La salsoteca de Valencia

Cuando terminaba la canción se sentaba en un lugar oscuro… ¿y si le mando un trago?, preguntaba uno de los hombres… mientras Nelson el de la barra decía. “No ella no acepta tragos de nadie, es independiente, misteriosa. Eso sí muy hermosa”.

Unos decían que era modelo, otros decían que la habían visto en televisión en un programa de loterías… mientras sonaba el tema Asia de Willie Colón. Cuando la mujer nuevamente subió a la pista sola. Su silueta era más que perfecta.

Aquella noche de abril, la mujer robaba las miradas en la ciudad de Valencia en aquella salsoteca. Pocos sabían su nombre, pero muchos añoraban su sensualidad, su magia y bailar con ella… mientras aplaudían y la dejaban bailar sola el tema de Colón.

Cuero na’ ma’

Cuando sonaba el intro del tema de José Mangual “Cuero Na’ Ma’” la mujer se soltaba bailar sola en la pista en aquel abril de 2014. Mientras todos la seguían con la mirada. Parecía que el dj salsero conocía cada uno de los temas.

Su recuerdo sigue vivo desde aquel año, desde que la vieron bailando sola en aquella salsoteca… desde allí se volvió más famosa por su belleza y sensualidad….

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas