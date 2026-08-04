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Venezuela suma medallas en tiro deportivo: Juegos Centroamericanos

By Lubin Molero
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Tiro deportivo en los Juegos Centroamericanos
Foto: Venezuela Tiro deportivo en Rifle

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Lubin Molero
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El equipo venezolano de tiro deportivo sumó este inicio de semana medallas de oro y plata en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo.

Los atletas criollos destacaron en la modalidad de pistola de aire diez metros superando al conjunto mexicano por apenas un punto general.

Tiro deportivo en los Juegos Centroamericanos

Tiro deportivo en los Juegos Centroamericanos
Foto: Venezuela Tiro deportivo en Pistola

Por su parte el trío masculino de rifle tres posiciones cincuenta metros amarró la presea de plata tras una disputada jornada final.

Los deportistas nacionales dedicaron sus logros alcanzados al pueblo venezolano demostrando disciplina profesional en medio de difíciles condiciones de clima tropical.

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