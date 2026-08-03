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Efectivos de la policía local encontraron el cuerpo sin vida de un hombre durante la mañana de este domingo 2 de agosto en el parque Las Ballenas de Maracay.

Los visitantes del espacio recreativo avisaron a los funcionarios policiales quienes resguardaron la escena frente a las instalaciones del cuartel militar Abelardo Mérida.

Encuentran cuerpo en el parque las ballenas

Comisiones del cuerpo detectivesco realizaron la inspección técnica trasladando el cadáver hacia la morgue para practicarle la respectiva autopsia de ley correspondiente.

Así mismo, iniciaron las investigaciones preliminares evaluando posibles causas naturales debido a que la víctima no portaba documentos de identificación personal.

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