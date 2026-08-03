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Una mujer murió al recibir una descarga eléctrica cuando estaba manipulando una lavadora. El triste hecho ocurrió en la parroquia San Gabriel, en Coro, estado Falcón en una vivienda ubicada en las calles Sucre con 6.

La dama fallecida quedó identificada como Karina Margarita Peña Colina de 48 años de edad. Estaba usando una lavadora semiautomática en su casa cuando recibió la fuerte descarga de electricidad.

Mujer murió al recibir una descarga eléctrica cuando manipulaba una lavadora

Los vecinos entraron a ayudar a la mujer, avisaron a los paramédicos del 911 y protección Civil que llegaron al sitio pero falleció de forma inmediata. El CICPC se encargó del levantamiento del cadáver de la dama.

Como de llevarla a una sede de medicina forense del estado Falcón. Este es el segundo caso donde una mujer fallece electrocutada, la semana pasada fue en el estado Zulia cuando una mujer estaba manipulando una bomba de agua.

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