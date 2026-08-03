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Un camión cayó sobre una vivienda en la carretera nacional Caracas La Guaira, la tarde de ayer domingo 2 de agosto. El hecho vial ocurrió en el sector Plan de Manzano a la altura de La Cabuya.

Se pudo conocer que el conductor de un camión Ford color gris perdió el control del mismo cayendo en una de las viviendas ubicadas en el sector. Afortunadamente no hubo personas fallecidas, solo daños severos.

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Camión cayó sobre una vivienda en la carretera nacional Caracas La Guaira

El camión en el hecho derribó un poste de electricidad de la zona, quedando el cableado en plena vía. Personal de Corpoelec estuvo en el sitio reparando dicho tendido eléctrico para luego restablecer la electricidad en la zona.

En el sitio estuvieron grúas extrayendo el camión que quedó volteado encima de la vivienda. Además de funcionarios de tránsito terrestre, Personal de Protección Civil, Bomberos de Caracas y Policía Nacional Bolivariana.

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