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Hecho vial en el retorno de Los Caobos dejó a un motorizado fallecido

By Redacción Carabobo
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Hecho vial en el retorno de Los Caobos
Foto: Referencial/gram Valencia

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Un hecho vial en el retorno de Los Caobos al sur de Valencia dejó a un motorizado fallecido. El hecho ocurrió hoy domingo 2 de agosto de 2026 a las 4:30 de la tarde, en la parte alta del retorno que cruza la Autopista Sur.

Dos personas que transitaban en una moto chocaron contra la defensa y una de ellas perdió la vida en la colisión. Mientras la otra personas fue llevada de inmediato a un centro de salud de la ciudad.

Hecho vial en el retorno de Los Caobos dejó a un motorizado fallecido

La persona fallecida quedó a punto de caer al vacío en el retorno. Al lugar llegaron autoridades viales para hacer el levantamiento del hecho. Mientras el cadáver fue llevado a una sede de medicina forense.

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