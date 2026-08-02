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Este banco anunció incremento en sus límites diarios de transacciones digitales

By Danny Valdiviezo
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Límites diarios de transacciones digitales

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Los límites diarios de transacciones digitales fueron aumentados, anunció Banesco, Banco Universal. Con el objetivo de facilitar las operaciones a los clientes en sus plataformas digitales como Banesco Móvil y Banesconline.

Personas naturales como jurídicas tienen desde ya el incremento de los operativos en pago móvil. Además de transferencias a otros bancos, entre otros. La información la dio a conocer el banco en sus redes sociales.

Límites diarios de transacciones digitales anunció Banesco

PagoMóvil (personas y comercios): El límite diario aumenta a Bs. 1.900.000 para operaciones realizadas desde BanescOnline, BanescoMóvil y la modalidad C2P.

Transferencias interbancarias (personas naturales): Se fijó un tope diario de Bs. 2.800.000 a través de la app y web.

PagoMóvil vía SMS: Las transacciones rápidas mediante mensaje de texto ahora permiten un máximo de Bs. 80.000 diarios.

Personas jurídicas

Transferencias interbancarias (personas jurídicas): Los clientes corporativos podrán transferir diariamente hasta Bs. 500.000.000 desde la aplicación BanescoMóvil.

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SourceDiario 2001/Caracas/Venezuela.
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