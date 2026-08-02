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Un pescador venezolano logró sobrevivir durante cinco días a la deriva en altamar antes de ser auxiliado por civiles a decenas de kilómetros de la costa.

El heroico hallazgo se produjo cuando la tripulación de un yate comercial avistó la figura del náufrago margaritaño a unas 60 millas náuticas del litoral de Higuerote, en el estado Miranda. De forma inmediata, los navegantes ejecutaron complejas maniobras de aproximación para ponerlo a salvo a bordo de la estructura y brindarle la atención primaria que requería de urgencia.

De acuerdo con las declaraciones preliminares ofrecidas por el sobreviviente —oriundo del estado Nueva Esparta—, la travesía comenzó al zarpar desde la Isla de Margarita a bordo de una peñero o embarcación pesquera en compañía de tres marineros más.

Rescatan pescador a la deriva en costas de Higuerote

Sin embargo, en pleno trayecto, el peñero sufrió un naufragio repentino que provocó su inminente hundimiento en alta mar, dejando a los cuatro ocupantes a la merced de las inclemencias del clima, la deshidratación y las fuertes corrientes marinas de la zona central.

Al momento de ser izado hacia la cubierta, el náufrago no pudo contener el desconsuelo y derramó lágrimas frente a sus rescatistas, quienes le suministraron hidratación inmediata, cobijo y palabras de apoyo para estabilizar sus signos vitales. Los propios civiles que efectuaron el rescate calificaron el hecho como un hecho prodigioso, encomendando la salvación del hombre a la protección de la advocación mariana local mientras informaban a la capitanía de puerto sobre la emergencia.

Protocolos de salvamento

Ante la gravedad del suceso, las autoridades marítimas y los principales organismos de seguridad del Estado activaron de inmediato los protocolos de salvamento para dar con el paradero de los otros tres tripulantes desaparecidos.

Actualmente, se despliegan labores de búsqueda y patrullaje constante sobre el eje costero mirandino y zonas adyacentes para esclarecer las causas exactas del siniestro y ubicar a los marineros restantes.

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