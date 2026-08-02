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Venezolana Silvia Maestre es coronada Miss Supranational Américas 2026 en Polonia

By Redacción Carabobo
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Silvia Maestre Miss Supranational Américas 2026

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La venezolana Silvia Maestre fue electa y coronada este viernes 31 de julio como Miss Supranational Américas 2026, durante la majestuosa gala del Miss Supranational celebrada en Polonia.

La destacada modelo y comunicadora social de 27 años, quien acudió al certamen con la ilusión de conquistar la primera corona universal para su país en este certamen, logró posicionarse exitosamente entre las 12 semifinalistas de la noche.

Tras una impecable participación caracterizada por la elegancia, la autenticidad y un firme compromiso social, la representante nacional se consagró indiscutiblemente como la mejor exponente del continente americano en la competencia. Su seguridad en la pasarela y carisma frente a las cámaras la convirtieron en una de las competidoras más sólidas de la edición.

Este importante reconocimiento continental se suma a su destacado paso por las diversas etapas previas del concurso, donde figuró de manera constante entre las grandes favoritas de la prensa especializada. Con este triunfo, Silvia Maestre reafirma la posición de Venezuela como potencia indiscutible en los concursos de belleza y deja una huella imborrable en la escena de la moda internacional.

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