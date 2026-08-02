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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó a través de sus canales oficiales la ocurrencia de un sismo de magnitud 4.2 en la escala de Richter durante la noche de este sábado. El movimiento telúrico se registró exactamente a las 23:16 horas, teniendo su epicentro a 29 kilómetros al noreste de Aroa, cerca de San Felipe, en el estado Yaracuy.

De acuerdo con la minuta técnica emitida por el organismo, el evento telúrico tuvo una profundidad de 8.1 kilómetros y se localizó en las coordenadas 10.664 N y -68.750 O. Habitantes de la región y zonas adyacentes manifestaron haber sentido la sacudida, sin que se hayan reportado daños materiales ni pérdidas humanas hasta el momento por parte de los cuerpos de protección civil.

Diversos usuarios a través de las redes sociales informaron haber sentido con claridad el temblor no solo en territorio yaracuyano, sino también en entidades vecinas como Lara y Carabobo.

Sismos Yaracuy y Los Roques

Posteriormente, durante la madrugada de este domingo 2 de agosto, la red de monitoreo de Funvisis detectó un segundo evento sísmico, esta vez en la región insular del país. Este segundo sismo, registrado a las 04:36 de la mañana, alcanzó una magnitud de 3.2 a una profundidad de 9.9 kilómetros, ubicándose a 12 kilómetros al sureste de la Isla Los Roques.

Las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo mantienen el monitoreo constante ante cualquier réplica derivada de esta actividad sísmica y recuerdan a la ciudadanía la importancia de mantener la calma y seguir las recomendaciones preventivas ante este tipo de fenómenos naturales impredecibles.

Diversos usuarios a través de las redes sociales informaron haber sentido con claridad el temblor no solo en territorio yaracuyano, sino también en entidades vecinas como Lara y Carabobo.

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