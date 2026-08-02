Compartir

Los hámsters se encuentran entre los pequeños mamíferos más populares del hogar, pero también entre los más incomprendidos. A menudo alojados en jaulas comerciales pequeñas con accesorios inadecuados, estos pequeños roedores requieren condiciones muy específicas para evitar el estrés severo, lesiones óseas y enfermedades respiratorias.

El primer factor crítico en el cuidado de hámsters es el tipo de rueda de ejercicio. Las ruedas metálicas con barrotes o rejillas deben evitarse por completo, ya que provocan un trauma conocido como «pie de malla» (bumblefoot) o fracturas en sus extremidades. Debe utilizarse siempre una rueda de superficie lisa y continua con un diámetro mínimo de 28 cm para adultos, garantizando que su columna no se curve al correr.

Asimismo, el recinto requiere una capa de sustrato o lecho seguro (a base de papel prensado o celulosa, jamás pino o viruta con polvo) de al menos 15 a 20 cm de profundidad. Esto les permite desarrollar su comportamiento instintivo de cavar túneles y madrigueras. Garantizar una dieta a base de semillas variadas, proteína ocasional y un espacio amplio y silencioso respetando sus hábitos nocturnos es la clave para extender la esperanza de vida de estos pequeños animales de compañía.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas