EntretenimientoCuriosidadesMascotasPortada

¿Tienes un hamster? Esto debes saber para un hábitat seguro

By Redacción Carabobo
0
11
hamster habitat seguro

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Los hámsters se encuentran entre los pequeños mamíferos más populares del hogar, pero también entre los más incomprendidos. A menudo alojados en jaulas comerciales pequeñas con accesorios inadecuados, estos pequeños roedores requieren condiciones muy específicas para evitar el estrés severo, lesiones óseas y enfermedades respiratorias.

El primer factor crítico en el cuidado de hámsters es el tipo de rueda de ejercicio. Las ruedas metálicas con barrotes o rejillas deben evitarse por completo, ya que provocan un trauma conocido como «pie de malla» (bumblefoot) o fracturas en sus extremidades. Debe utilizarse siempre una rueda de superficie lisa y continua con un diámetro mínimo de 28 cm para adultos, garantizando que su columna no se curve al correr.

Asimismo, el recinto requiere una capa de sustrato o lecho seguro (a base de papel prensado o celulosa, jamás pino o viruta con polvo) de al menos 15 a 20 cm de profundidad. Esto les permite desarrollar su comportamiento instintivo de cavar túneles y madrigueras. Garantizar una dieta a base de semillas variadas, proteína ocasional y un espacio amplio y silencioso respetando sus hábitos nocturnos es la clave para extender la esperanza de vida de estos pequeños animales de compañía.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Por estas razones debes tener clavo dulce en casa

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceRedes sociales
ViaNoticias 24 Carabobo
Artículo anterior
La regla de los 15 minutos para mantener tu casa ordenada cada mañana
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes