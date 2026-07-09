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El clavo dulce en casa (o clavo de olor) destaca por sus propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antioxidantes gracias a su compuesto bioactivo, el eugenol. Esta especia ayuda a aliviar dolores de muela, mejora la digestión y reduce la hinchazón.

Además de combatir bacterias y hongos, y favorece el alivio de la tos. Este era uno de los secretos de las abuelas a la hora de tener un problema de salud que necesitaba un alivio rápido.

Clavo dulce en casa

Alivio del dolor: Es un analgésico y anestésico natural muy usado para calmar dolores de muela, encías y garganta.

Mejora la digestión: Estimula la producción de enzimas digestivas, ayudando a aliviar la indigestión, los gases y el dolor estomacal.

Efecto antiinflamatorio: Gracias al eugenol, ayuda a reducir la inflamación y a combatir el daño de los radicales libres.

Propiedades antimicrobianas: Combate bacterias, hongos y parásitos, por lo que es útil para la salud bucal (aliviando el mal aliento) y como antiséptico.

Salud respiratoria: Por sus cualidades expectorantes, es un gran complemento natural para tratar resfriados, sinusitis y bronquitis.

¿Cómo consumirlo?

Puedes consumirlo preparando una infusión hirviendo de 3 a 5 clavos en una taza de agua durante 5 a 10 minutos, masticándolo directamente para refrescar el aliento, o incluyéndolo en tus comidas.

Precauciones: Su uso en exceso puede causar irritación estomacal. Además, debido a que el eugenol puede afectar la coagulación de la sangre. No se recomienda en niños, mujeres embarazadas, personas con problemas de sangrado o quienes toman medicamentos anticoagulantes sin consultar antes a un médico.

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