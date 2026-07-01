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Así de sencillo puedes cultivar cebollas en casa

By Danny Valdiviezo
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cebollas en casa
Foto: El Huerto Urbano

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Danny Valdiviezo
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Cultivar cebollas en casa es un proyecto sencillo y económico. Solo necesitas un espacio de tierra de profundidad de 20 centímetros, y restos de cebolla o semillas. El proceso tarda entre 3 y 4 meses.

Solo requiere tierra con buen drenaje, riego regular sin encharcar y exposición directa a la luz solar. Esto lo recomiendan como pasatiempo, el mismo te ayudará además a conocer el proceso de la cosecha.

Cultivar cebollas, métodos de siembra

A partir de restos (Sin semillas): Corta la base de una cebolla (los 2 cm inferiores con raíces) y colócala en un vaso con agua un par de días hasta que eche más raíces. Luego, plántala enterrándola a unos 5 cm de profundidad en tu espacio.

Cuidados básicos

Luz: Necesitan entre 6 y 8 horas de sol directo al día para desarrollarse adecuadamente.

Riego: Mantén la tierra constantemente húmeda pero no encharcada, regando cada 2 o 3 días según el clima.

Suelo: Utiliza una mezcla rica en materia orgánica; puedes combinar tierra negra con humus de lombriz y fibra de coco para mejorar la retención de agua y el drenaje.

Cosecha

Tus cebollas estarán listas para recolectar cuando las hojas alcancen cierta altura, se sequen y se doblen de manera natural (aproximadamente entre 3 y 4 meses después de plantarlas). Si buscas cebollín o cebolla de verdeo, puedes comenzar a cortar sus tallos verdes desde el primer mes.

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SourceTu Huerto Urbano
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