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Un joven que había sido deportado de Estados Unidos murió en un hotel en La Guaira. Daniel Alejandro Núñez Ramírez había llegado al país y estaba alojado en el Hotel Santuario, pero la edificación se derrumbó el pasado miércoles 24 de junio.

El joven era oriundo de El Tigre, estado Anzoátegui, su madre Oswadeliz Ramírez lo encontró sin vida en los escombros del hotel. Ramírez está solicitando ayuda para poder cremar el cadáver y llevarlo al oriente del país.

Joven que había sido deportado de Estados Unidos

Daniel Alejandro había llegado al país desde Texas, y estaba alojado en el hotel. En el avión donde había llegado vinieron 116 venezolanos, varios de ellos estaban alojados en dicho hotel ubicado en la zona de La Llanada.

La familia viajó hasta La Guaira para encontrar al joven, gracias a los amigos ubicaron que estaba en el hotel. La familia espera reunir dinero para poder cremarlo.

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