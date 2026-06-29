Compartir

Una mujer de 56 años perdió la vida en la Carretera Coro Punto Fijo la madrugada de este lunes 29 de junio de 2026. El trágico hecho ocurrió en el sector Médano Blanco, la mujer quedó identificada como Gretha Esther Gamero Barrera,

Las severas lesiones que sufrió la dejaron sin vida luego de ser llevada al Hospital Doctor Alfredo Van Grieken de Coro. La mujer ingresó al importante centro de salud pero falleció horas después.

Mujer de 56 años perdió la vida en la Carretera Coro Punto Fijo

La mujer venía acompañada de su pareja de nombre Julio César Yagua Arnáez el cual perdió el control del vehículo. La camioneta Chevrolet Orlando color beige sufrió también daños. Ambas personas eran comerciantes.

Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a conducir con prudencia y responsabilidad en las vías del país. Cumpliendo con las normativas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas