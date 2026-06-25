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Luego del doble terremoto registrado en Venezuela y en el centro del país luego de las seis de la tarde, tres personas fallecieron en San Diego por infartos. Se pudo conocer que dos de estas personas llegaron sin signos vitales al Hospitalito.

Como una de ellas murió minutos después, cuando intentaron de reanimarla. Se pudo conocer que 18 personas resultaron lesionadas tras el evento sísmico que se sintió en varios estados del país.

Tres personas fallecieron en San Diego por infartos

Las personas que murieron estaban residenciados en los urbanismos de Montemayor, Valencey y Topacio.

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