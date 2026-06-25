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Papa León XIV donó 100 mil euros para ayuda humanitaria en Venezuela

By Danny Valdiviezo
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Papa León XIV donó 100 mil euros

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Danny Valdiviezo
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El Papa León XIV donó la cantidad de 100 mil euros para ayuda humanitaria a través de la Limosnería Católica para Venezuela. El santo padre hará llegar la primera ayuda a los jerarcas católicos del país.

La cantidad se ha destinado a los máximos responsables de la Iglesia de este país latinoamericano. El estado costero de La Guaira es el más afectado, calificado por la presidenta Rodríguez como «zona catastrófica».

Papa León XIV donó 100 mil euros para ayuda humanitaria

La noticia se ha dado a conocer a primera hora de la tarde de hoy, 25 de junio. León XIV, a través de la Limosnería Apostólica, ha enviado una primera ayuda a Venezuela, que se ha visto afectada durante la noche por fuertes temblores sísmicos.

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SourceVatican News
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