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Estos son los terremotos que se han registrado en Venezuela. El sismo de ayer 24 de junio de 2026, ha sido uno de los más fuertes ocurrido en Venezuela. Desde 1766 se han venido documentando los movimientos telúricos.

Esto según estudios hechos con los otros ocurridos en Venezuela. Este temblor de ayer en horas de la tarde superó al ocurrido en el mes de julio de 1967 de 6.5 grados en la Escala de Richter.

Terremoto de 1766 (Magnitud 7,9): Es considerado el sismo de mayor magnitud en la historia sísmica documentada del país, con epicentro y efectos sentidos fuertemente en la región oriental.

Terremoto de Caracas (1812): Con una magnitud estimada de entre 7,7 y 8,0, ocurrió un Jueves Santo. Destruyó gran parte de Caracas, Barquisimeto y Mérida, y provocó decenas de miles de muertes.

Sismo del 24 de junio de 2026

Sismos recientes (2026): El país registró dos fuertes movimientos telúricos (magnitudes preliminares de hasta 7,1 y 7,5) con epicentro cerca de la región central (estados Carabobo, Aragua y Yaracuy), causando alarma nacional y evacuaciones masivas.

Terremoto de Caracas (1967): Un sismo de magnitud 6,5 que azotó la capital y el Litoral Central. Duró apenas unos 35 segundos, pero causó la muerte de más de 280 personas y severos daños en edificaciones de zonas como Altamira y Los Palos Grandes.

Terremoto de Cariaco (1997): Un sismo de magnitud 6,9 que destruyó gran parte de Cariaco (estado Sucre) dejando aproximadamente 70 personas fallecidas.

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