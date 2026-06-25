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La Copa del Mundo FIFA 2026 sigue su curso y ayer hubo encuentros interesantes, Brasil dio cuenta de Escocia con pizarra de 3×0. Los sudamericanos arrollaron a los europeos en los juegos del Grupo C.

Vinicius Jr anotó dos tantos para Brasil, uno de ellos al minuto 7, y el otro en el agregado del primer tiempo para darle a la ventana a la selección. Mientras que Matheus Cunha anotó al minuto 60 el tercer tanto de Brasil.

En otros resultados, Marruecos superó a Haití con pizarra de 4×2 en el Grupo C. En el Grupo A, Sudáfrica superó a Corea del Sur por la mínima diferencia de un gol por cero. Mientras que México arrolló 3×0 a Chequia.

Copa del Mundo FIFA 2026, juegos para hoy

Nuevamente se jugarán en horarios iguales, empezando a las cuatro de la tarde y luego a las siete de la noche. A las cuatro de la tarde estarán jugando en el Grupo E, Curazao y Costa de Marfil y Ecuador ante Alemania.

A las siete de la noche, el Grupo F estará en acción. Tunéz se medirá a Países Bajos y a la misma hora estarán en acción, Japón ante Suecia.

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