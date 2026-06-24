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Ante la negatividad de algunos equipos de la LVBP, Omar Vizquel se marcha a la Liga Roberto Clemente de Puerto Rico. El equipo Senadores de San Juan informó en sus redes sociales que el infielder venezolano será el coach de banca.

Ayer en un comunicado del equipo senador, se pudo conocer que Vizquel estará aportando su experiencia. Estará en el club que dirige Robinson Cancel para esta temporada 2026 2027 que empezará en octubre.

Omar Vizquel se marcha a esta liga del Caribe

“Vizquel estará en el desarrollo del beisbol como coach, instructor y dirigente, compartiendo sus conocimientos y experiencias; con nuevas generaciones de peloteros en distintos niveles” de este deporte, dijo el comunicado.

Luego de retirarse como jugador activo, Vizquel ha manifestado públicamente que quiere dirigir a Leones del Caracas. Pero el equipo ha dado oportunidad a otros mánagers venezolanos, entre ellos José Alguacil y ahora Lipso Nava.

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