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Colombia se impuso a Congo la noche del martes 23 de junio de 2026 en la Copa del Mundo FIFA. Un juego rápido por parte le dio un accionar para marcar en la parcela de la República Democrática del Congo y ganar 1×0.

Daniel Muñoz al minuto 76 pudo romper el cero con una extraordinaria jugada y anotar el tanto. Los africanos estaban jugando bien con una defensa dura ante Colombia, pero los colombianos sacaron los puntos a favor en el Grupo K.

Ayer más temprano, los croatas sacaron un resultado a favor ante Panamá con pizarra de 1×0. El jugador Ante Budimir por parte de los croatas anotó al minuto 54, Panamá tuvo muy pocas ocasiones del gol.

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Colombia se impuso a Congo, jornada para hoy en la Copa del Mundo

A las seis de la tarde hay dos partidos en la Copa del Mundo, en el Grupo C, Marruecos se mide a la selección de Haití. También en el Grupo C, chocarán Escocia contra Brasil en un interesante partido.

De igual modo, a las nueve de la noche hay dos partidos pautados en el Grupo A, el primero de ellos entre Corea del Sur y Sudáfrica y luego el anfitrión México ante Chequia. Mañana jugarán los Grupos E y F.

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