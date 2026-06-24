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Los bonos Patria de junio 2026 que faltan por pagar son tres, estos comenzaran a depositarse en los próximos días a los usuarios del sistema Patria. Estos cierran la agenda de bonificaciones del sexto mes del año.

Bono Corresponsabilidad y Formación, este se entrega a funcionarios de nóminas especiales del gobierno nacional. Son 120 dólares, estos cobrarían un aproximado de 74.400 bolívares en los próximos días.

Bonos Patria de junio 2026

Luego se estará entregando el Bono Cuadrantes de Paz, este es para funcionarios de seguridad entre ellos policías, bomberos, rescatistas, entre otros. Este tendría un monto probable a pagar de 45.880. Son 74,05 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela.

Cultores Populares, si perteneces a la misión Viva Venezuela Mi Patria Querida y eres un cultor popular tendrás acceso al bono de 45 dólares. Este tiene un monto de 27.900 bolívares en los próximos días.

Empleados públicos y jubilados

Los empleados públicos como jubilados de la administración pública, tendrían acceso a la segunda parte del Ingreso Integral mensual. El cual se paga el último del mes, planificado para la semana próxima.

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