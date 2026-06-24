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Accidente en la Carretera de Ocumare en Aragua dejó cinco fallecidos

By Danny Valdiviezo
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Accidente en la Carretera de Ocumare en Aragua
Foto: El Aragueño.

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Danny Valdiviezo
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Un accidente en la Carretera de Ocumare en Aragua dejó un total de cinco muertos. El hecho vial se produjo al caer la tarde de ayer 23 de junio de 2026. Las personas se movilizaban al pueblo de la costa por la celebración de San Juan.

El vehículo Chevrolet Spark cayó por un barranco a la altura del kilómetro 13, el hecho fue notificado a las autoridades viales. Enseguida llegaron al lugar, para realizar el rescate de las personas.

En el lugar estuvieron funcionarios de Protección Civil, Policía Nacional Bolivariana, para ejecutar el rescate. Se pudo conocer de manera extraoficial que dos hombres y dos mujeres fallecieron.

Funcionarios de Protección Civil descendiendo hasta donde estaba el vehículo. Foto: El Aragueño.

Accidente en la Carretera de Ocumare en Aragua dejó cinco fallecidos

Estos no han sido identificados por las autoridades, se extrajo el vehículo del lugar, y se dio auxilio y traslado a una dama que quedó lesionada. La cual fue llevada a la emergencia del Hospital Central de Maracay.

Se desconocen las causas del fatal accidente ocurrido en la carretera que une a la costa aragüeña con la capital Maracay. Se espera que hoy se dé un informe detallado de lo ocurrido la tarde noche de ayer.

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SourceEl Aragüeño /Mundo Informativo
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