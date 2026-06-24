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La Asociación Bancaria de Venezuela, recomienda no decir la clave en voz alta, esto para evitar fraudes y problemas con tu dinero. Indicaron que la clave es algo personal e intransferible y hay que ser un poco más cuidadoso con la misma.

Resaltaron que es un peligro decir la clave de esa manera, ya que si hay personas en la cola pueden escuchar los números. “Cualquier persona que esté cerca de ti en la fila puede memorizar esos números y, si logra capturar los datos de tu tarjeta, tendrá acceso total a tus fondos”, dijo la ABV.

Comentaron que hay que proteger la identidad financiera y el hábito de cuidar la clave cuando se está pagando. Como se espera que los comerciantes tengan nuevamente activo el aparato para colocar la clave, la mayoría ahora no los tiene.

Asociación Bancaria de Venezuela y lo que recomiendan

–Pide siempre el equipo: No importa si el cable es corto o si el cajero tiene prisa, exige el punto de venta para teclear la información tú mismo. Estas en tu derecho como consumidor del negocio.

–Haz de escudo: Acostúmbrate a cubrir el teclado numérico con tu mano libre o con tu cuerpo mientras ingresas los dígitos.

–Pásate a lo digital: Siempre que tu banco y el comercio lo permitan, utiliza los pagos sin contacto (contactless) o las aplicaciones que validan el pago con tu huella o rostro.

Realiza un pago móvil, muestra luego la pantalla de tu teléfono y envía el capture.

Esos cinco segundos extra que te toma estirar el brazo e ingresar el PIN tú mismo son, literalmente, la barrera principal entre tu dinero y un mal rato.

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