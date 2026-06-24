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La muerte de Nevado, el caso de maltrato animal en la Batalla de Carabobo

By Danny Valdiviezo
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la muerte de Nevado
Foto: referencial.

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Danny Valdiviezo
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La muerte de Nevado podría decirse que fue uno de los primeros casos de maltrato animal en el país. Un día como hoy en 1821, la mascota del Libertador Simón Bolívar murió en la sabana de nuestra entidad.

Un 10 de junio de 1813, ocho años antes de la Batalla de Carabobo, en el pueblo de Mucuchíes, un hacendado le regaló el famoso perro al gran Libertador. Este desde un primer momento le gustó aquel cachorro.

Cuenta la historia que donde iba Bolívar iba Nevado, este tenía hasta un cuidador, o mejor dicho un edecán el cual se encargaba de alimentarlo y velar por el. Este edecán era un indígena de nombre Pedro Tinjacá.

La muerte de Nevado, el caso de maltrato animal en la Batalla de Carabobo

En plena batalla, el can murió heroicamente, un soldado realista de nombre desconocido buscó herir más los sentimientos de Bolívar. Era como si la orden dada era asesinar al amado Nevado, el cual era un soldado más de Venezuela.

A plena luz del día el soldado realista con una lanza y de forma certera silenció los ladridos de Nevado. Tinjacá era llamado cariñosamente por los demás soldados patriotas como el edecán del perro y también quedó herido.

Un fuego de metralla dejó malherido al edecán ya Nevado estaba muerto, fue cuando el Libertador se acercó a Tinjacá y escuchó sus últimas palabras. “Mi General nos han matado al perro”.

El dolor de Bolívar

Esto ocasionó un gran dolor en el Libertador, pero a su vez pudieramos decir que la muerte del perro fue vengada por los soldados.  Los cuales terminaron de arrasar al ejército español aquel 24 de junio de 1821.

Venciendo a estos en la batalla que consolidó la libertad de nuestro país. Nevado fue una insigne mascota del Libertador, resaltan que este era el acompañante, el amigo y el perro del Libertador.

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